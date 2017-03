Nadchodzi koniec kast III RP

reklama

Małgorzata Gersdorf, fot. Katarzyna Czerwińska, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia reklama

"Kiedy [poseł Mularczyk] sprawdził, w jaki sposób jest wybierany prezes Sądu Najwyższego jak sam powiedział, szokiem było to, że nie może dotrzeć do aktu prawnego, który to reguluje" - mówiła o sprawie sędzi Gersdorf Izabela Kloc z PiS. Na antenie TVP Info posłowie rozmawiali o legalności wyboru prezes Sądu Najwyższego.

Wczoraj Arkadiusz Mularczyk wraz z grupą 50 posłów PiS złożył wniosek do TK o zbadanie legalności jej wyboru. "Mamy wątpliwości, czy aktem prawa wewnętrznego regulaminu, który podejmowany jest przez Zgromadzenie Ogólne sędziów SN, można dokonywać procedury wyboru kandydata na prezesa SN, a następnie przedstawiać go prezydentowi" - mówil Mularczyk.

"Powstaje pytanie, czy rzeczywiście regulamin SN może być podstawą do tak poważnej decyzji jak wybór prezesa SN" - stwierdziła z kolei w TVP Info Izabela Kloc. "o zainteresowanie posła Mularczyka jest zwyczajnym wykonaniem mandatu posła, który ma prawo i powinien wgłębiać się w te kwestie, które są w jego kompetencji" - dodała.

Michał Szczerba z PO przekonywał tymczasem, że Trybunał Konstytucyjny nie powinien w ogóle zajmować się takim wnioskiem poselskim.

Adam Andruszkiewicz z Kukiz'15 skupił się za to na sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości. "Czas kast III RP musi się skończyć" - podsumował.

kk/tvp info

3.03.2017, 7:30