Nadchodzi fala imigrantów? Węgry znów się odgradzają!

reklama

Fot. Gemes Sandor Szomszed via WIkipecia, CC BY-SA 3.0 reklama

Węgry do końca maja wybudują drugą linię ogrodzenia na granicy z Serbią. Jak mówił w węgierskim publicznym radiu premier Viktor Orban, kraj ma być gotowy do tego, by zapobiec przybyciu kolejnych fal migrantów z Turcji.

Viktor Orban zarzucił Unii Europejskiej, że polega wyłącznie na Turcji w sprawie zatrzymania przypływu migrantów do Europy. Dodawał, że to błąd.

"To zdecydowanie nie jest mądra polityka, pozostawiamy nasze bezpieczeństwo w rękach Turcji i jednocześnie atakujemy ich, krytykujemy za to, że nie są wystarczająco demokratyczni" - powiedział Viktor Orban.

dam/IAR



17.03.2017, 10:11