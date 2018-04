Naczelny dowódca sił USA i NATO w Europie: Jestem pod wrażeniem tego, co robi Polska!

Generał Curtis Scaparrotti, który obecnie przebywa w Polsce i wizytuje państwa naszego regionu, wyraził uznanie dla Polski. Stwierdził między innymi: „to, co robicie jest bardzo ważne dla NATO. Jestem pod wrażeniem waszej pracy. To, co zrobiliście w ciągu ostatnich lat i robicie teraz dla bezpieczeństwa Europy, jest istotne. Jest to znacząca część tego, co robi NATO i co zapewnia nam wolność i pokój”.