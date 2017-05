Nabożeństwo majowe - teksty śpiewane

reklama

SENS NABOŻEŃSTWA MAJOWEGO

" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi"

( św. Bernard). Miesiąc maj zachęca nasze serca do otwarcia się w sposób wyjątkowy na Maryję. " Jest to miesiąc, w którym ze świątyń i z domów prywatnych, kierowane jest do Maryi najgorętsze i najczulsze uwielbienie, płynące prosto z serca. Jest to również miesiąc, w którym z Jej tronu spływają do nas najhojniejsze i najobfitsze dary Bożego Miłosierdzia."( Paweł VI)

My, chrześcijanie, którzy chcemy być zawsze blisko Maryi, możemy ofiarować Jej w maju coś specjalnego. Może to być pielgrzymka różańcowa, nawiedzenie kościoła Jej poświęconego, małe umartwienia, ofiarowanie nauki czy też dobrze wykonanej pracy, lub bardziej uważne odmawianie Różańca.

Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze

Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli. „Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze” – zapewniają słowa przepięknej pieśni maryjnej. Przy przydrożnym krzyżu bądź kapliczce nie potrzeba wzniosłych kazań, uczonych rozpraw, patosu, aby dotrzeć do Jej Serca. Tam, gdzie sklepieniem jest niebo, a organami – majowy wiatr i ptasi wtór, najłatwiej jest otworzyć się przed Matką, „u której serce otwarte każdemu”.

W czasach obecnych, gdy nasza wiara tak często wystawiana jest na próbę różnorodnych pokus, gdy jej fundamenty podkopywane są przez wrogów Kościoła, gdy człowieka dosięga zwątpienie, potrzebne są zdecydowane świadectwa. W tych wymagających od człowieka zdecydowanej deklaracji czasach z pomocą przychodzi Matka Boska. Przez uczestnictwo w majowym Nabożeństwie, jego scenerii i prostocie, można znaleźć odpowiedź na bardzo wiele wątpliwości, odnaleźć i odbudować korzenie swojej wiary, nawiązać szczerą więź z Jej Synem – Jezusem Chrystusem.

Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, zasupłanych problemów i pogmatwanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na właściwą drogę.

(Tadeusz Basiura)

Obecnie do każdego dnia nabożeństwa majowego publicznie odprawianego przywiązany jest odpust 7 lat. Za uczestniczenie przynajmniej przez 10 dni w nabożeństwie majowym publicznie odprawianym można zyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Kto nie ma możności uczestniczenia w publicznym nabożeństwie, może zyskać odpust 5 lat za każdy dzień i odpust zupełny za cały miesiąc, prywatnie je odprawiając.

Jak odmawiać nabożeństwa majowe:

1. Gromadzimy się codziennie wieczorem

od 30 kwietnia począwszy, w celu odmówienia

cząstki Różańca lub Litanii czy innych modlitw

do Najświętszej Panny w Kościele, przed

krzyżem lub kapliczką przydrożną.

2. Ofiarowujemy Najświętszej Pannie jakiś kwiat

duchowy w każdym dniu maja (może to być np.

postanowienie związane z pomocą bliźnim).

3. Odczytujemy rozważania o Maryi, nad którymi

każdy powinien się w następnym dniu

zastanowić.

Litania Loretańska

do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson.Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.

Święta Panno nad pannami, módl się za nami.

Matko Chrystusowa, módl się za nami.

Matko Kościoła, módl się za nami.

Matko łaski Bożej, módl się za nami.

Matko nieskalana, módl się za nami.

Matko najczystsza, módl się za nami.

Matko dziewicza, módl się za nami.

Matko nienaruszona, módl się za nami.

Matko najmilsza, módl się za nami.

Matko przedziwna, módl się za nami.

Matko dobrej rady, módl się za nami.

Matko Stworzyciela, módl się za nami.

Matko Zbawiciela, módl się za nami.

Panno roztropna, módl się za nami.

Panno czcigodna, módl się za nami.

Panno wsławiona, módl się za nami.

Panno można, módl się za nami.

Panno łaskawa, módl się za nami.

Panno wierna, módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.

Stolico mądrości, módl się za nami.

Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami.

Przybytku chwalebny, módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności, módl się za nami.

Różo duchowna, módl się za nami.

Wieżo Dawidowa, módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.

Domie złoty, módl się za nami.

Arko przymierza, módl się za nami.

Bramo niebieska, módl się za nami.

Gwiazdo zaranna, módl się za nami.

Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Ucieczko grzesznych, módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.

Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Królowo Aniołów, módl się za nami.

Królowo Patriarchów, módl się za nami.

Królowo Proroków, módl się za nami.

Królowo Apostołów, módl się za nami.

Królowo Męczenników, módl się za nami.

Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Królowo Dziewic, módl się za nami.

Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.

Królowo wniebowzięta, módl się za nami.

Królowo różańca świętego, módl się za nami.

Królowo rodziny, módl się za nami.

Królowo pokoju, módl się za nami.

Królowo Polski, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Naświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

Modlitwa św.

Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

Pieśni na nabożeństwo majowe

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE

Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone,

Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki.

Co igra z morza falami, w powietrzu buja skrzydłami

chwalcie z nami Panią świata, Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona dzieł Boskich korona, nad anioły wywyższona.

Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem, ptaszęta słodkim

kwileniem, i co czuje i co żyje, niech z nami sławi Maryję.

JUŻ MAJOWE ŚWIECĄ ZORZE

Już majowe świecą zorze.

Przed Obrazem świeże kwiaty.

Dla Maryi złóż w pokorze,

Lecz kwiat inny ślij w zaświaty.

Kwiat nadziei, kwiat miłości,

Co się w duszy twej rozwinął.

Daj go Matce, aby w złości,

Świata tego nie zaginął.

Powierz Matce kwiat ten drogi

By go brudy nie splamiły,

Aby bujne świata głogi,

Tego kwiatu nie zgłuszyły.

Wszystkie myśli, wszystkie słowa,

Pod straż dobrej oddaj Matki.

Ona wiernie ci przechowa,

Te majowe duszy kwiatki.

Ona czuwać będzie stale,

By twe serce wiarą biło.

A na wierze, jak na skale,

Życie bujnie się krzewiło.

Ona czuwać będzie wiernie,

By miłości świętej siła,

Jako słońce, czynnie, wiernie,

W duszy twej się promieniła.

JUŻ SIĘ ZBLIŻYŁ ...

Już się zbliżył miesiąc maj,

Już rozkwita ziemski kraj.

Dziś swej Matce i swej Pani,

każdy cześć i chwałę daj.

Ptaszęta się radują,

Maryi wyśpiewują,

Bo i one swojej Matce

Wdzięczność swą okazują.

Łąki pole i gaje,

Wszystko Jej cześć oddaje,

Bo co tylko jest na ziemi,

Jej opieki doznaje.

Wszystkie miasta z wioskami,

Brzmią Maryi pieśniami,

I każdy z pokorą woła,

Módl się Matko za nami.

I my, śliczna Jutrzenko,

O Najświętsza Panienko,

Do Ciebie się uciekamy,

Błogosław nas swą ręką.

PIEŚNIĄ WESELA WITAMY

Pieśnią wesela witamy,

O Maryjo miesiąc Twój.

My Ci z serca cześć składamy,

Ty nam otwórz łaski zdrój.

W tym miesiącu ziemia cała,

Życiem, wonią, wdziękiem lśni,

Wszędzie Twoja dźwięczy chwała,

Gdy majowe płyną dni.

Słońce maja niech osuszy,

Z każdych oczu smutku łzę,

Rosa łaski w każdej duszy,

Niech obmyje grzechu rdzę,

I dla wszystkich niech zaświta,

Twej miłości błogi raj,

Całej ziemi niech zawita,

O Maryjo śliczny maj.

Każde serce niech uczuje,

Że mu świeci litość Twa,

Niech się cieszy, niech dziękuje,

że Cię Matkę w niebie ma.

A za krótki maj na ziemi,

Poświęcony Twojej czci,

Daj nam w niebie ze świętymi,

Wieczną chwałę śpiewać Ci.

SŁOWICZKI ,JUŻ ŚPIEWAJĄ

Słowiczki już śpiewają,

Wesoły nastał maj.

I kwiaty pokrywają,

Ziemię jak Boży raj.

I my Ci zaśpiewamy,

Zdobimy Cię kwiatami.

Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

Bądź od nas pozdrowiona,

Jako majowy kwiat.

Imieniem nad imiona.

Co chwali cały świat.

Ty kwitniesz, śliczny kwiecie.

Jak w zimie tak i w lecie.

Maryjo, Maryjo, o Maryjo.

TAM W NIEBIESKIEJ. KRAINIE

Tam w niebieskiej krainie, Jest jeden śliczny kwiat,

Takiego w łez dolinie, nie znajdzie cały świat.

Ktokolwiek zasmucony, jest w swoim życiu tu,

Ten będzie pocieszony, gdy szczerze ufa mu.

Gdy nieprzyjaciel rani, Twe serce - udaj się,

Do Tej prześlicznej Pani, co zawsze kocha Cię,

Bo Ona jest ten kwiatek, który z nas każdy zna,

I który język dziatek, Maryją nazywa.

Maryja, ta lilija, co Pan Bóg wybrał Ją,

Pozdrawiam Ją też i ja, z radosną w oku łzą.

Ten kwiat niepokalany, ma promienisty blask,

On wleje w serca rany, w potrzebie wiele łask.

Kwiateczku śliczny w niebie, pocieszaj wszystkich nas,

Zawitaj nam w potrzebie, gdy przyjdzie smutny czas.

Pokoju i świętości, udziel nam w życiu tym,

I chwały i radości, we wiecznym raju Twym

1.05.2017, 14:00