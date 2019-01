Na żydowskiej wystawie sprofanowano Chrystusa i Maryję

Żydowskie muzeum w swojej wystawie odwołuje się do ideologów lewicy, głosząc we wstępie do wystawy, że „teoretycy Theodor Adorno i Max Horkheimer ukuł termin „przemysł kultury”, aby wskazać sposób, w jaki produkty ludzkiej twórczości przeszły proces uprzedmiotowienia. Konsumpcyjny podmiot nie może już oczekiwać, że sztuka spełni funkcję wyzwalającą w jego życiu. Wręcz przeciwnie: dobra artystyczne i kulturowe są same w sobie wykorzystywane jako rodzaj narkotyku, posłusznego opresyjnemu porządkowi społecznemu, który zapobiega niezależnym i krytycznym myślom. "Przemysł kulturowy" również próbuje ukryć akt ucisku. Filozof Jacques Rancière [neomarksista] podkreślił, że sztuka, która deklaruje zamiar krytykowania społeczeństwa i interweniowania w życie społeczne, w rzeczywistości imituje własne efekty. Tym samym sztuka może stać się parodią przypisywanego jej efektu”.