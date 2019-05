Na ,,zielone ludziki'' Putina czeka kulka

- Terytorialsi coraz częściej „wychodzą" z koszar i ćwiczą na „swoim” terenie. Uczą się w ten sposób działania w naturalnym dla nich środowisku, miejscu swojego zamieszania. Jednym z wielu ciekawych szkoleń realizowanych w ten weekend jest to w 13. Śląskiej Brygadzie OT.-czytamy na stronie defence24.pl

- Nasi żołnierze szkolą się po to by w razie potrzeby bronić lokalną społeczność, ważne jest więc by wychodzili poza teren koszar i ćwiczyli nie tylko w lasach i terenie górzystym, ale i w terenie zurbanizowanym - mówi kpt Piotr Dymek, dowódca ćwiczącej kompanii lekkiej piechoty: