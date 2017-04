Na tym to się Petru zna! Miał zapłacić 2 mln, ale...

reklama

Ryszard Petru, lider Nowoczesnej, który kreuje się na guru ekonomii, nie rozliczył się jeszcze ze skarbem państwa. Chodzi o zaległe 2 mln zł, które powinien przekazać państwu za nieprawidłowe przelanie równowartości wspomnianej kwoty w ramach sprawozdania finansowego partii za 2015 roku - czytamy na łamach "Gazety Polskiej Codziennie.

.Nowoczesna nie przekazała do tej pory na rzecz skarbu państwa blisko 2 mln zł – informuje "Gazeta Polska Codziennie". Wynika to z analizy finansowania partii politycznych z 2016 roku.



Partia Ryszarda Petru straciła 75 proc. przyznanej dotacji w wysokości 6 mln złotych oraz do 75 procent dotacji podmotowej, tracąc też prawo do subwencju na trzy lata. Wszystko dlatego, że ugrupowanie bankowca przelało 2 mln złotych z rachunku partii na konto komitetu wyborczego. Tymczasem najpierw pieniądze powinny trafić na konto funduszu wyborczego partii, a dopiero potem do komitetu wyborczego.

mod/gpc, fronda

24.04.2017, 13:15