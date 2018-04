Na trasie Marszu Żywych pojawiły się skandaliczne napisy! 'To jest polski obóz'

Na trasie marszu można było zobaczyć kartki z napisem "To jest polski obóz koncentracyjny". Jonny Daniels, szef fundacji "From the Depths" wszczął alarm w tej sprawie.

"Te zdjęcia to będzie poważna sprawa. Musimy razem przeciwstawić się takim akcjom. Auschwitz to niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny"- podkreślił na Twitterze Daniels.

W Marszu Żywych uczestniczyli prezydenci Polski i Izraela. Nie obyło się bez skandalu, bo izraelskie media, relacjonując to wydarzenie, sugerowały, informowały, że prezydent Izraela miał stwierdzić, iż Polska jest współodpowiedzialna za Holokaust. Nie potwierdza tego ani polski prezydent, Andrzej Duda, ani szef jego gabinetu, Krzysztof Szczerski. Na Twitterze pojawił się jednak wpis izraelskiego dziennikarza, który sugeruje, że rozmawiał z rzeczniczką prezydenta Izraela. Ta miała natomiast potwierdzić, że izraelski przywódca faktycznie przypisał Polsce i Polakom współodpowiedzialność za Holokaust.

These pictures are going to be a big deal.

We should all come out against actions like this. @AuschwitzMuseum is a German Nazi concentration camp that was built in occupied Poland. Nothing more, nothing less. pic.twitter.com/gOQvuhz7yT