Na świecie coraz więcej katolików - ale coraz mniej księży

LeniwyBamboStrugaKatolika 7.3.19 13:24

Afryka i Azja... Wiadomo - tam kler katolicki oferuje różnego rodzaju "paciorki" w zamian za podpisanie cyrografu. Rdzenni mieszkańcy są kuszeni do porzucania religii tubylczych poprawą bytu swojego, a przede wszystkim swoich dzieci.

Misjonarze tym sposobem chrzczą całe wioski i rejony, a watykańska statystyka łapczywie łyka to do tabel i jest sukces. A do tego czarni to wyjątkowo sprytna rasa.

Na szczęście drastycznie spada liczba światowa liczba klero-pasożytów katolickich. To znak, że zinformatyzowana i przez to bardziej świadoma ludzkość wypiera zbędnych pośredników i nie chce ich utrzymywać. Szaman w dawnych systemach wierzeniowych nigdy nie był pasożytem na utrzymaniu wspólnoty. Utrzymywał się sam, jak inni. Tyle, że miał pewne atuty, możliwości, umiejętności tak wyjątkowe, że grupa je dostrzegała i korzystała z nich, w zamian ofiarowując coś szamanowi. Potem chytrość jednych obróciła się przeciw naiwności drugich i szamaństwo wynaturzyło się w pełnoetatowe kapłaństwo, pasożytujące pełna gębą na wspólnotach. Kler katolicki to szczytowa emanacja takiego pasożytniczego wyzysku wspólnoty przez samozwańczą strukturę wyspecjalizowanych, a przez to kosztownych pośredników. Dobrze, że przez lamus historii kleruchy kierują się znów ku katakumbom.