Na Stulecie Niepodległości Frasyniuk pluje jadem.'Nie chodzę z przestępcami'

"Nie chodzę z przestępcami, którzy łamią Konstytucję i naruszają swobody obywatelskie. Za to się siedzi w więzieniu. Zorganizowana grupa przestępcza to ciężki zarzut"-stwierdził działacz Obywateli RP.

"Mam przekonanie, że mamy do czynienia z potwornym chaosem, łamaniem prawa, a nie świętowaniem stulecia odzyskania niepodległości, bez żadnej refleksji, z bieganiną na ostatnią chwilę. To mi przypomina jak w PRL-u zamykano mnie na 48 godzin i w regulaminie celi był punkt 12 „o ile naczelnik nie postanowi inaczej”. Tak to wygląda –punkt 12, o ile PiS nie postanowi inaczej"- mówił Władysław Frasyniuk w rozmowie z Jackiem Żakowskim w radiu TOK FM.