'Na Sorwacji' bez zmian... Petru wciąż W FORMIE!!!

Na billboardzie, który Petru zaprezentował w centrum Warszawy, widoczne są obie strony monety o nominale 1 euro, z orłem i napisem „Rzeczpospolita Polska” na rewersie. Po to, „żebyśmy się mogli oswajać z tym, że to euro może być także ‘nasze’, ‘polskie’” - zapowiedział lider Teraz!.

"Apeluję do polityków, by się euro nie bali, bo może być naszą silną walutą i zakotwiczyć nas na stale w UE. Jestem zwolennikiem szybkiego przyjęcia wspólnej waluty. Oczekiwałbym od wszystkich partii i liderów konkretnych deklaracji, z datami"-przekonywał Ryszard Petru podczas konferencji. Jak dodał, plan ambitny i realny, to rok 2022.