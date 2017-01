Na post najlepsza pasta z makreli! Zdrowa i pyszna!

reklama

Lekka, zdrowa, pyszna, o intensywnym i charakterystycznym smaku. Pasta z makreli to idealny dodatek do kanapek, który bez cienia wątpliwości możemy dołączyć do naszego postnego menu.

Jakim cudem to może być dobre? Spytają niektórzy... Wszak to zmiksowana ryba! Jednak pasta z makreli odpowiednio przyrządzona to prawdziwa uczta dla podniebienia, a przy okazji danie bardzo zdrowie.

Zdrowa ryba!

Na początek warto przytoczyć kilka faktów co do zdrowotnych właściwości tej niepozornej ryby jaką jest makrela.

Właściwości odżywcze makreli są trudne do przecenienia. Wyróżnia się wśród innych ryb wysoką zawartością nienasyconych kwasów omega-6 oraz omega3. Poprawiają one pracę naszego układu nerwowego i pozytywnie wpływają na poziom cholesterolu.

Makrela zawiera też selen, związek, który wpływa pozytywnie na błony komórkowe i czerwone krwinki. Poza tym ryba ta zawiera wiele witamin z grupy E, D, B oraz A.

Jakby tego było mało w makreli znajduje się również miedź mają właściwości antybakteryjne oraz cynk, który obniża ciśnienie krwi, wpływając tym samym pozytywnie na pracę naszego serca.

Pyszna ryba!

Przejdźmy zatem do przepisu. Jest bardzo prosty i nie wymaga od nas kupowania skomplikowanych składników.

Składniki:

1 makrela, ok. 25 dkg

2-4 jajka

1 cebula

2 średnie ogórki kiszone

kilka łyżek gęstego majonezu

1 łyżka posiekanego szczypiorku

do smaku: sól, pieprz mielony

Sposób przygotowania:

Cebulę obieramy i kroimy w kostkę. Następnie musimy ją przelać wrzątkiem. Kiszone ogórki możemy albo posiekać, albo zetrzeć na tarce. Jajka gotujemy na twardo, po czym obieramy ze skorupek (oczywiście po ich wcześniejszym wystudzeniu) i również ścieramy na tarce.

Ryby musimy obrać ze skóry i ości. Rozcieramy rybę widelcem i mieszamy z jajkami. Dodajemy cebulę, kiszonego ogórka, cztery łyżki majonezu oraz szczypiorek. Wszystko bardzo dokładnie mieszamy.

Następnie odstawiamy pastę przynajmniej na 30 minut do lodówki (tak naprawdę najlepiej by było, gdyby stała tam całą noc, aby wszystko się dobrze "przemaserowało").

To wszystko! Pyszna i zdrowa pasta do kanapek gotowa!

13.01.2017