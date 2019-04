Na piątek: Najlepsza na mieście, pyszna ryba w cieście!

100 g mąki 1 łyżeczka proszku do pieczenia sól świeżo zmielony pieprz 125 ml mleka 1 jajko 500 g filetu z ryby (łupacz lub dorsz - te ryby są najlepsze jako że mają twarde mięso i nie będą się rozpadać podczas smażenia) olej roślinny do smażenia

Mąkę wsypujemy do miski, dodajemy proszek do pieczenia. Przyprawiamy solą i pieprzem (wedle uznania możemy wykorzystać też inne ulubione przyprawy np. paprykę w proszku, aby uzyskać ulubiony smak). Mieszając, dolewamy mleko. Potem do mieszanki wbijamy jajko. Ważne jest, aby ciasto było bardzo gęste, tak aby dobrze oblepiło rybę.

Filet z ryby kroimy na plastry, które następnie zanurzamy w cieście, a następnie wkładamy do gorącego oleju (idealnie do smażenia nada się frytkownica). Smażymy przez ok. 1 do 2 minut.