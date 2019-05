Na opozycji znów wojenka! Poseł PO-KO chwali się zdjęciem z Giertychem. Śmiszek: Brrr...

Swoją drogą, to naprawdę zabawne. Liderzy ugrupowań wchodzących w skład Koalicji Europejskiej wylewali z siebie siódme poty nie tyle tłumacząc, ale wręcz krzycząc do ludzi zgromadzonych na sobotnim marszu, że PiS dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. A później politycy PO-KO fotografują się z byłym liderem Młodzieży Wszechpolskiej, człowiekiem, który twardo sprzeciwiał się wejściu Polski do UE, a w dodatku "wypromował" takich polityków jak Krzysztof Bosak czy Robert Winnicki.