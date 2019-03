Na nic homopropaganda postępowców!!! Polacy w obronie małżeństwa i macierzyństwa

Ponad 75 proc. młodych Polek i Polaków popiera pełną ochronę ludzkiego życia. Większość Polaków jest także za obroną małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz macierzyństwa. Pokazuje to sondaż przygotowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, przeprowadzony na zlecenie Konfederacji Kobiet RP i Instytutu Ordo Iuris.



Badanie przeprowadzono 7 i 8 lutego 2019 roku. Karina Walinowicz z Ordo Iuris powiedziała Polskiemu Radiu, że ponad 75 proc. Polaków w wieku 18-29 lat jest za obroną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i poparcie to utrzymuje się od kilku lat.