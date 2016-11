Na likwidacji Ministerstwa Skarbu zaoszczędzimy 100 mln

reklama

fot. youtube reklama

Około 100 mln zł oszczędności rocznie może przynieść likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa - zakłada projekt ustawy przyjęty w czwartek przez rząd.

W ciągu 10 lat może to dać ok. 1 mld zł środków finansowych. Likwidacja MSP nastąpi 1 stycznia 2017 r.

Rada Ministrów przyjęła w czwartek dwa projekty ustaw przygotowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa: o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz o przepisach wprowadzających ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

"Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) zostanie zlikwidowane 1 stycznia 2017 r., co jest zgodne z zapowiedziami premier Beaty Szydło. Rolę swoistego koordynatora polityki właścicielskiej będzie pełnił prezes Rady Ministrów" - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Projekt ustawy "Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym" zawiera regulacje związane z przekazywaniem spraw wraz z dokumentacją, a także dotyczące możliwości przejścia pracowników MSP do urzędów przejmujących jego zadania.

Projekt zakłada wykreślenie bądź przekazanie innym organom uprawnień ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a także przyznanie premierowi kompetencji do wykonywania praw z akcji i udziałów Skarbu Państwa. Przewiduje on uchylenie przepisów ustaw, które stanowiły podstawę do wykonywania uprawnień z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.

W rozporządzeniu prezes Rady Ministrów będzie mógł upoważnić wskazane przez siebie organy, pełnomocnika rządu lub państwowe osoby prawne do wykonywania tych uprawnień.

Nowe przepisy w kwestii mechanizmu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zakładają zmiany, które wzmacniają kompetencje wojewody wobec starosty, wykonującego zadania dotyczące administracji rządowej. Dotychczasowe kompetencje ministra Skarbu Państwa zostaną przejęte przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Projekt przewiduje także zniesienie państwowych funduszy celowych zasilanych z przychodów z prywatyzacji, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, a także Funduszu Skarbu Państwa oraz zmianę zasad dystrybuowania przychodów pochodzących z tytułu zbycia akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

Z kolei "Projekt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym" zakłada, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonywać będą ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Przewiduje także utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

"Rada będzie ciałem doradczym, zapewniającym szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, jeśli chodzi o koordynację nadzoru właścicielskiego. Do zadań Rady będzie należało również opiniowanie kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych" - napisano w komunikacie.

Projekt zakłada także podwyższenie standardów nadzoru właścicielskiego, zarówno jeśli chodzi o dobór kadr, jak i formułowanie oczekiwań wobec reprezentantów Skarbu Państwa. Przewiduje również, że organy reprezentujące w spółkach Skarb Państwa, będą musiały działać na zasadach rynkowych i właścicielskich – czyli adekwatnie do faktycznego poziomu kontroli nad danym podmiotem, opartego na uprawnieniach właścicielskich.

Nowe regulacje przewidują także precyzyjne wskazanie, który organ administracji powinien gospodarować poszczególnymi składnikami mienia państwowego, zmianę modelu zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa, rezygnację z prywatyzacji bezpośredniej – projekt ustawy zbliża model zbywania akcji (udziałów) należących do Skarbu Państwa do standardów rynkowych.

Ma być także wyodrębniona jednolita grupa spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, w których wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Kurier.PAP.pl

25.11.2016, 8:09