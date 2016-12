Na kolację będzie 'kurczak żebraka'!

reklama

Pewnego razu biedny chłop ukradł bogatemu wieśniakowi kurczaka. Ponieważ był bardzo głodny rozpalił ogień, na którym chciał upiec swoją zdobycz.

Ochoczo zabrał się do pracy, ognisko już buchało ciepłem, gdy nagle usłyszał nadciągającą pogoń za nim. Niewiele się namyślając oblepił kurczaka gliną i cisnął do ogniska. Gdy wrócił po kilku godzinach, ku wielkiej radości stwierdził, że ptak był nie tylko upieczony, ale niezwykle smaczny i soczysty. Od tamtej pory pieczenie w glinie stało się bardzo popularne.

W warunkach domowych osiągniemy podobny efekt, zastępując glinę ciastem przyrządzonym z mąki, wody i soli. W Chinach przed pieczeniem kurczaka naciera się go ziołami, obkłada cienkimi plasterkami słoniny i zawija w liście lotosu. Następnie bardzo dokładnie oblepia się ciastem i piecze przez 3-4 godziny. Tak upieczonego kurczaka podaje się na półmisku z płonącym koniakiem.

Przed przystąpieniem do jedzenia odcina się lub rozbija młoteczkiem górną część ciasta i odwija liście lotosu. Mięso kurczaka jest tak miękkie, że można je jeść pałeczkami. Jest przy tym bardzo soczyste.

Kurczak żebraka

HART YEE CHI (CHINY)

Składniki:

- 1 duży kurczak

- 1 łyżeczka soli

- 2 łyżki sosu sojowego lub 1/2 łyżeczki przyprawy maggi i - - 11/2 łyżki wody

- 1 łyżeczka oleju jadalnego

- 4 łyżki koniaku lub wódki wyborowej (dowolnie)

1/4 łyżeczki zmielonych goździków

- 1/2 łyżeczki cynamonu

- 1/2 łyżeczki imbiru w proszku

- 1/2 łyżeczki posiekanej białej części cebulki-dymki

- 1 roztarty ząbek czosnku

- 10 dag słoniny pokrojonej w cienkie plasterki

- folia aluminiowa

Ciasto: 6 szklanek mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, łyżeczka soli, około 11/2 szklanki wody.

Przygotowanie:

Kurczaka umyć i osuszyć.

Do przesianej mąki z solą i proszkiem do pieczenia mieszając wlewać wodę, zagnieść twarde ciast, wyrabiać przez minutę.

Wymieszać: sól, sos sojowy lub maggi z wodą, olej jadalny, koniak lub wódkę, goździki, cynamon, imbir, cebulę, czosnek i dokładnie natrzeć kurczaka. Kurczaka obłożyć plasterkami słoniny (słoninę można umocować białą nitką).

Zawinąć w folię aluminiową.

Ciasto rozwałkować. Kurczaka w folii oblepić ciastem, mocno sklejając brzegi. Włożyć na blachę do pieczenia ciasta.

Wstawić do nagrzanego piekarnika (180 st.C) i piec przez 3-4 godzin, obracając co 20 minut jedną czwartą obrotu.

Upieczonego kurczaka ułożyć na półmisku, przybrać gałązkami zielonej pietruszki. Górną połowę ciasta odkroić i przełożyć porcje kurczaka na gorące talerze.

Podawać z bułeczkami na parze, białym pieczywem lub ryżem.

Źródło: "Przygoda kulinarna" - Katarzyna Pospieszyńska

Przepis pochodzi z bloga: http://jaga-babciaradzico.blogspot.com/2012/10/kurczak-zebraka.html

3.12.2016, 16:15