Na kogo głosują kryminaliści? NA OPOZYCJĘ - TWARDE DANE

W przestrzeni publicznej lewicowi aktywiści głoszą tezy o tym, że środowiska patriotyczne w Polsce to kryminaliści, prostacy pozbawieni wykształcenia, pasożyty społeczne. Polscy patrioci mają nie płacić podatków, żyć na koszt państwa, mieć niższe wykształcenie i dominować wśród osadzonych w zakładach karnych.

Według doniesień medialnych: Bronisław Komorowski twierdził, że wyborcy PiS nie płacą podatków, Jan Hartman uznał, że wyborcy PiS to chamy, prostaki i żule, a Monika Płatek oświadczyła, że w więzieniach siedzą głównie wyborcy PiS.

Trudno zweryfikować, z racji na tajność wyborów, czy wyborcy PiS nie płaca podatków. Oczywiście teza ta jest nieprawdziwa z racji na to, że wszyscy konsumenci, kupując cokolwiek płaca w cenie jakiegokolwiek towaru podatki. Trudno też zweryfikować tezę czy wyborcy PiS to chamy, prostaki i żule. Można za to bardzo łatwo zweryfikować tezę o tym, że PiS cieszy się poparciem kryminalistów.