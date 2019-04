Na ile starczy Rosji ropy? Perspektywy są dla Kremla złe

Zgodnie z najnowszą prognozą ministerstwa rozwoju gospodarczego eksport ropy w 2019 roku zwiększy się do 256,7 mln ton. Ale dalsze perspektywy nie wyglądają już najlepiej. Na przykład według globalnej prognozy Międzynarodowej Agencji Energetyki do 2040 roku oczekują się spadku wydobycia ropy w Rosji o 24 proc. (do poziomu 2016 roku). Ale są też jeszcze gorszy perspektywy, które mówią, że na pewnym etapie Rosja w ogóle będzie musiała zrezygnować z eksportu ropy, by zaspokoić własne potrzeby. Obecnie potrzeba na to około 6 mln baryłek ropy dziennie. Tylko pytanie, za jakich źródeł wypełnić wtedy budżet? Z niedawnego oświadczenia szefów Rosgeologii wynika, że do 2035 roku Rosja straci nawet 40 proc. swego wydobycia ropy ze jednego prostego powodu: pogorszenia jakości zapasów. Dobra tania ropa w Rosji się kończy, a złoża trudno dostępne są dużo droższe. Dla sektora wydobywczego dużo większym problemem niż sankcje, są strukturalne słabości. Choćby dominacja Rosnieftu, która prowadzi de facto ekstensywną eksploatację najlepszych złóż, resztki zostawiają innym. Co więcej, brak dalekosiężnej strategii rządu jeśli chodzi o sektor naftowy. Urzędnicy żyją z roku na rok, skupiając się na tym, by jak najwięcej pieniędzy dla budżetu wycisnąć z wydobycia i sprzedaży ropy.