Na dobry początek tygodnia - perfekcyjny schabowy

KOTLET SCHABOWY - pokrój schab na cztery plastry lub poproś o to sprzedawcę w mięsnym. Plastry mięsa opłucz w letniej wodzie. Następnie na twardym podłożu ułóż ścierkę, na to deskę. Rozbijaj tłuczkiem plastry mięsa tak, aby przynajmniej o połowę zwiększyły swoją powierzchnię. Staraj się, żeby mięso za bardzo się nie postrzępiło, a zwłaszcza, żebyś go nie przebił na wylot!!!