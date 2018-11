Na czym polega PRAWDZIWE dojrzewanie

W każdym wieku nie ma innej możliwości ustrzeżenia się zła niż przestrzeganie słów Bożych; ale psalmista ma tu prawdopodobnie na myśli ów wyjątkowo trudny wiek, jakim jest przejście od dzieciństwa do dojrzałości. Człowiek rozwija się równocześnie na trzech płaszczyznach: fizycznej, intelektualnej i uczuciowej. Rozwój fizyczny ciała ludzkiego jest najlepiej widoczny i przebiega mniej więcej w tym samym tempie u wszystkich. Rozwój intelektualny już dużo bardziej zależny od warunków, a więc od dziedziczności, otoczenia itd., toteż i punkt dojścia bywa bardzo różny: od geniuszu aż do takiego móżdżku, o jakim mówi Księga Syracha (21,14), że jak naczynie stłuczone jest wnętrze głupiego: nie zatrzyma żadnej wiedzy.

Ale najbardziej nierównomiernie i indywidualnie przebiega to, co w braku lepszego określenia nazywamy rozwojem uczuciowym, rozwojem postawy. Punktem wyjścia jest egocentryzm niemowlęcia, które będąc zdane w zupełności na opiekę matki, nawet jeszcze nieświadome własnej jaźni, z konieczności tylko wymaga miłości, a dać jej jeszcze zupełnie nie potrafi. Dalej idą kolejne stadia uświadamiania sobie siebie, swoich obowiązków i potrzeb swego otoczenia: Człowiek uczy się odpłacać dobrem za dobro, wchodzi w tę codzienną wymianę wzajemnej miłości, która jest istotą życia rodzinnego. Wszystko to zmierza ku pełnej dojrzałości, jaką jest postawa człowieka, który dobro daje za darmo, daje pierwszy. W ten sposób rozwój psychiczny ma nas doprowadzić do tego, żebyśmy się stali doskonali jak nasz Ojciec w niebie, który pierwszy nas umiłował, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami.