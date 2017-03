Na bruk z nauczycielami od wagarów

reklama

fot. Heinrich-Böll-Stiftung, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr, zdj. edytowane reklama

"Gazeta Wyborcza" wychodzi naprzeciw rodzicom i nauczycielom chcącym protestować przeciwko reformie edukacji. Zorganizowano... alternatywne "lekcje z Michnikiem".

"Wyborcza" zorganizowała zajęcia zastępcze. Rodzice, którzy chcą posłać dzieci do szkoły w dzień strajku, mogą posłać je do szkoły "rzetelnego dziennikarstwa" - do siedziby "Gazety Wyborczej". Posłuchają wykładu dr. Piotra Podemskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. Co więcej na spotkanie przyjedzie sam Adam Michnik.

O sprawie informuje portal Niezalezna.pl, podając fragment zaproszenia "Wyborczej" wysłanego do warszawskiego Gimnazjum nr 54.

"Żeby jednak nie był to dzień stracony dla edukacji, przygotowałem w mojej redakcji dla chętnych zajęcia zastępcze. Tego dnia o 11.00 w sali konferencyjnej „Gazety Wyborczej” odbędzie się specjalna lekcja obywatelskiego wychowania dla demokracji. Poprowadzi ją dr Piotr Podemski z Uniwersytetu Warszawskiego, doświadczony, lubiany przez młodzież wykładowca i ekspert ds. edukacji historycznej i obywatelskiej. Temat lekcji brzmi: „Po co (tak naprawdę) uczymy się historii?”.

Na uczestników czeka dodatkowa atrakcja: na spotkanie przyjdzie redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik, który krótko opowie naszym dzieciakom o swoich doświadczeniach i odpowie na kilka pytań z sali, jeśli takie padną. To naprawdę niepowtarzalna okazja, nasze dzieci będą mogły osobiście pogadać z człowiekiem, o którym uczą się na lekcjach historii!” - czytamy w zaproszeniu do redakcji „Gazety Wyborczej”" - czytamy w zaproszeniu.

Z kolei prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotka się w dzień strajku z gimnazjalistami w siedzibie Rady Miasta Gdańska i opowie o samorządzie i samorządności.

Podsumujmy to krótko: nauczyciele od wagarów z Michnikiem - na bruk!

kk/niezalezna.pl,fronda.pl

10.03.2017, 12:30