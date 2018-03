Myśliwi z całej Europy apelują do Andrzeja Dudy

Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej wystąpiła z listem do prezydenta Andrzeja Dudy. Prosi w nim o odstąpienie od bardzo szkodliwych i niszczących tradycję łowiecką zmian ustawowych uchwalonych już przez Sejm i Senat. To między innymi umożliwienie blokowania polowań, utrudnienie szkolenia psów i sokołów myśliwskich, ograniczenie samorządności myśliwych oraz poważne ograniczenie praw rodzicielskich i podeptanie myśliwskich tradycji rodzinnych. Publikujemy list w całości.



Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Szanowni Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Usilnie apelujemy do Pana jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozważenie zaproponowanych zmian w polskim Prawie łowieckim, gdyż są one niezgodne z Konwencją Berneńską oraz art. 2 Protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) jest bardzo zaniepokojona poprawkami przegłosowanymi i zaakceptowanymi przez polski Senat w polskim Prawie łowieckim, ponieważ dosłownie zabijają one wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie. Następujące zmiany, które zostały przegłosowane przez Senat RP będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie myśliwych:

1. Zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku gdy celem nie jest wykonywanie polowania.

Rezultat: Poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów myśliwskich i sokolników przed szkoleniem ptaków drapieżnych – działalność, która została uznana przez UNESCO za „niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

2. Powołanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego i możliwość jego odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką.

Rezultat: Poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację.

3. Nie będzie kar w przypadku utrudniania polowania.

Rezultat: Poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu bez ponoszenia jakichkolwiek kar.

4. Zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18 roku życia.

Rezultat: Poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie.



Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej sprzeciwia się zakazowi udziału dzieci w polowaniach. Udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich. Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci.

FACE uważa, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście FACE pragnie zwrócić uwagę na Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: „Państwo powinno szanować prawo rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Nowa ustawa jest również sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.

Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie łowieckim.

Z poważaniem,

/–/ Ludwig Willnegger

Sekretarz Generalny Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej

