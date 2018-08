Myślisz: zwykła marchew, a to... Potężna BOMBA zdrowotna!!!

Oto kilka cudownych właściwości soku z marchwi:

Zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwór

Beta-karoten zawarty w marchwi zabezpiecza przed rakiem. Wiele badań wykazało, że witamina A, wytwarzana z karotenu, rozbija wolne rodniki, które mogą powodować uszkodzenia komórek, co w efekcie może doprowadzić do rozwoju nowotworu. Szczególnie przydatne przy profilaktyce raka piersi i skóry.

Zapobiega starzeniu się

Wysoka zawartość beta-karotenu, który przez nasze organizmy zamieniany jest na witaminę A, spowalnia proces starzenia się i zapobiega degradacji komórek. Witamina A sprzyja produkcji kolagenu w skórze, dzięki czemu poprawia jej elastyczność. To także silny antyutleniacz, który pomaga zwalczać uszkodzenia skóry wywołane wolnymi rodnikami.

Poprawia trawienie

Kolejnym pozytywnym aspektem działania soku marchwiowego jest stabilizowanie układu trawiennego. Marchew stanowi ponadto doskonałe źródło błonnika, minerałów i enzymów wspomagających trawienie i zapobiegających rozwojowi wrzodów żołądka.

Oczyszcza wątrobę

Jednym z cudownych efektów regularnego, codziennego picia soku z marchwi jest także to, że wspiera on wątrobę w procesie oczyszczania organizmu z substancji toksycznych. Wysokie dawki witaminy A produkowanej z soku, doprowadzą do redukcji otłuszczenia wątroby, co z kolei poprawi jej funkcjonowanie. Pij zatem sok tak często jak to możliwe, aby poziom witaminy A w organizmie był zawsze wysoki.

Poprawia funkcjonowanie mięśni

Sok marchwiowy stanowi bogate źródło potasu, dzięki któremu poprawia się działanie naszych mięśni. Potas zapobiega skurczom, oraz wspomaga prawidłowe działanie systemu nerwowego, więc może być niezwykle korzystnym rozwiązaniem problemu niewydolności mięśniowych i transportu ważnych substancji odżywczych zapobiegających spazmom.

Wspomaga system odpornościowy

Duża szklanka soku marchwiowego dostarczy organizmowi około 35% dziennej dawki witaminy C, której potrzebujesz aby wzmocnić odporność na choroby. Bez witaminy C organizm nie zwalczy infekcji i zakażeń, co przełoży się na wyższą skłonność do łapania przeziębień i innych dolegliwości.