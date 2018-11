Myśleli, myśleli i wymyślili! Jak pokonać PiS? Zwiększyć zasięg TVN!

"Specjaliści od PR jej nienawidzą! Posłanka z Gdańska odkryła sposób na pokonanie PiS!"- w taki sposób można podsumować konferencję prasową parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej.

Na nagraniu zobaczymy i usłyszymy m.in. Sławomira Neumanna, który przekonuje, że w przyszłym roku "wróci normalność", a także Iwonę Śledzińską-Katarasińską, jednak główną gwiazdą jest inna obecna na spotkaniu parlamentarzystka, Małgorzata Chmiel. To ta posłanka podała bowiem sposób na pokonanie PiS.

Politycy Platformy omawiali metody stosowane ich zdaniem przez Telewizję Publiczną. O ile rzeczywiście zasadnym jest pytanie, na ile obiektywne mogą być media publiczne, znajdując się w rękach osoby w tak wyraźny sposób związanej z partią rządzącą, jak Jacek Kurski, o tyle to, co proponują parlamentarzyści PO jest... dosyć kuriozalne. Małgorzata Chmiel stwierdziła bowiem, że opozycja powinna poszerzyć zasięg telewizji TVN. W ocenie polityk, fakt, że część Polaków nie ma dostępu do tej stacji, umacnia opcję rządzącą.

"Pytaniem dzisiejszego spotkania powinno być (…) w jaki sposób poszerzyć odbiorców TVN? Ja wiem, że to jest płatny, ja wiem, jaka jest sytuacja, tylko powinniśmy docierać do większej ilości"-stwierdziła posłanka, której zdaniem mieszkańcy mniejszych miejscowości "skazani" są na "telewizyjną propagandę" TVP, nie mając dostępu do TVN. To właśnie tu, w ocenie Chmiel, tkwi sukces Prawa i Sprawiedliwości i zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej tylko w większych miastach.

A może jednak pozwólmy ludziom oglądać to, co chcą i samemu wyrabiać sobie poglądy? Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach dostęp do wiadomości mamy nie tylko w telewizji, w wielu domach wypiera ją bowiem internet, również coraz bardziej powszechny. Może też warto zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o obiektywizm, akurat TVN nie jest krystalicznie czysty. I wreszcie, posłanka Chmiel wystawiła piękną laurkę telewizji mieniącej się niezależną.