Myślała, myślała i wymyśliła... Kolenda-Zaleska o 'Klerze': To narodowe rekolekcje

Co jeszcze bardziej zaskakujące, dziennikarka TVN24 pisze o tym... w kontekście 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji, w ocenie Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, Polacy powinni „spojrzeć na swoich pasterzy i na samych siebie w prawdzie”. I choć wielu Polaków chciałoby zapewne wyłączyć świętego papieża poza margines doczesności, to sprawa pedofilii w Kościele na pewno "musi mieć wpływ na przeżywanie tej rocznicy". Po chwili dziennikarka zaczyna atakować rząd.

"Dla polskich polityków ta rocznica to okazja, by przez chwilę przed wyborami ogrzać się w chwale polskiego świętego. Niestety bez refleksji(...) Jak rozumieć deklarowaną wierność nauczaniu Karola Wojtyły i równoczesne odmawianie przyjmowania uchodźców? To tak, jakby nie pamiętać wizyty Jana Pawła II w brazylijskich fawelach czy afrykańskich ubogich wioskach. Jakby nie pamiętać, co mówił w Gnieźnie, gdy ostrzegał, że po zburzeniu widzialnych murów narastają nowe, niewidzialne"-poucza. Co więcej, zdaniem redaktor, polskie władze "przyzwalają na agresję wobec obcego".