Myślał, myślał i wymyślił! Komorowski: PiS wygrało w kręgach, które nie płacą podatków

Polak Ateista Dumny Gej 27.5.19 10:51

Bzdura. Naiwni, niewykształceni, biedni sfrustrowani głosują na tych, którzy ich przekupią. Rzucą haracz 500+, emerytura+, na jesieni znów będą musieli ich przekupić kolejnymi daninami, gdyż albowiem i ponieważ jedyną metodą PiSdzielców na przetrwanie jest oszukiwanie Polaków najróżniejszymi przekupstwami. Żeby myśleli, że to Kaczor im dał, a nie wszyscy Polacy, którzy muszą za to płacić i jeszcze będziemy spłacać przez dziesięciolecia. PiSdzielce nic innego nie mają do zaoferowania tylko przekupstwa i haracze. Transakcja wiązana między matołami z Wiejskiej a patologią z prowincji. Porażka dla Polski.