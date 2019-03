Myślał, myślał i wymyślił! Kamiński: Temat LGBT ma przykryć sprawę Srebrnej

"Przede wszystkim jest to panika związana ze sprawą Birgfellnera"-w taki sposób "eudopejski demokrata" Michał Kamiński w programie Tomasza Lisa skomentował sprzeciw Prawa i Sprawiedliwości wobec deklaracji LGBT+, którą podpisał w lutym prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

"To co robi Kaczyński jest podyktowane po prostu desperacją. (…) Przede wszystkim jest to panika związana ze sprawą Birgfellnera"-stwierdził poseł Unii Europejskich Demokratów. Polityk próbował opisać, jak mogła wyglądać rozmowa między prezesem PiS a premierem Morawieckim, podczas której pojawił się pomysł "piątki Kaczyńskiego".