Wygląda na to, że czeka nas dzień pełen kompromitacji. Podczas prowadzenia reportażu dziennikarz TVN24 zapytał uczestnika Marszu Wolności z Lublina o to, po co przyjechał, z jakimi postulatami.

„My bez hasła, żeśmy tak ogólnie przyjechali jako z PSL-u”

Dziennikarz zapytał mężczyznę, czy szczególnie chodzi im o samorządy, edukację, a może konstytucję. Ten odpowiedział:

„Tak ogólnie wszystko. Tak szczegółowo nie mamy nic do zaprezentowania, ale tak ogólnie”

6.05.2017, 13:40