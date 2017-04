Muzułmanki lamentują nad losem polskich kobiet!(Takie rzeczy tylko u Lisa...)

reklama

Portal Tomasza Lisa, naTemat.pl postanowił kolejny raz pochylić się nad sytuacją polskich kobiet. Co ciekawe, zaprosił do tego żyjące w Polsce muzułmanki.

,,Polscy faceci? Trzeba uważać, w naszej kulturze żaden nie odwróciłby się od swoich dzieci”- brzmi tytuł artykułu. Cóż, a w Polsce taki człowiek kreuje się na lidera opozycji i obrońcę demokracji... To jednak jeszcze nic!

"Polki są mądrymi, pięknymi kobietami. Bardziej kreatywnymi i tolerancyjnymi od mężczyzn. Wciąż jednak nie są na równi z nimi traktowane"- ubolewa Amina z Sudanu. Czeczenka Luiza, zastrzegając, że męża będzie wybierała ostrożnie, uważa, że polskie kobiety są zbyt przeciążone obowiązkami, a mężczyźni niechętnie je wspierają.

Amina (nosząca zresztą hidżab) chciała nawet iść na "czarny protest", ale była chora.

Po jej przyjeździe do Polski w Sudanie doszli do władzy radykalni islamiści. Teraz ma jednak polski paszport i rodzinny kraj może odwiedzać bez przeszkód.

Jej zdaniem, polscy mężczyźni cierpią na islamofobię, choć o islamie niewiele wiedzą. Przyznaje jednak, że obraca się głównie w towarzystwie kobiet, raczej z kręgów liberalnych.

"To nie religia nas ogranicza, tylko tradycja. Gdy facet coś zrobi, to nie ma problemu. Gdy jednak kobieta zrobi to samo, to jest wypchnięta za margines"- tłumaczy.

"Mężczyźni w Polsce, chociaż całują w dłonie, ale jak w każdym kraju nie są do końca w porządku"- stwierdza. "Nie ma wciąż zrównania płac. Wciąż są dyskryminowane. Zobacz, ilu mężczyzn jest na kierowniczych stanowiskach".

Druga rozmówczyni portalu, Luiza z Czeczenii przyznaje jednak, że w Polsce czuje się bardziej swobodnie, niż w swoim kraju.

I to pomimo tych okropnych polskich facetów!

ajk/naTemat.pl, niezlomni.com, Fronda.pl

2.04.2017, 19:38