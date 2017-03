Muzułmanin straszy Frondę w mailu - czeka was gehenna, kara bolesna

reklama

Chociaż nie mamy w Polsce tylu islamistów, ilu hurtowo planował sprowadzić rząd PO-PSL, to jednak należy poważnie zacząć się liczyć z niebezpieczeństwem, jakie niesie również i w Polsce radykalny islam. W e-mailu, który dotarł wczoraj wieczorem do redakcji możemy przeczytać, że za ''antymuzułmańską propagandę'' na portalu Fronda.pl redaktorów czeka "gehenna".

Autor podkreśla, że nasz katolicyzm jest gorszy, bo przecież nie modlimy się tyle razy, ile muzułmanie (pytanie, skąd to wie?), a nawet jeśli się modlimy - tylko ,,do pieniędzy''. Muzułmanin w e-mailu przytacza Sury al-Baqarah, wers. 8-15, żeby unaocznić nam nasze postępowanie i podkreślić, jaka gehenna nas spotka i jaka kara: ,,Spotka ich kara bolesna za to, że kłamią''.

Szkoda, że twórca tego maila nie pisze nic o tym, jak muzułmanie kamienują kobiety, że traktują je gorzej niż zwierzęta, wykorzystują seksualnie, kopią, plują na kobiety na ulicach, ścinają im głowy, gwałcą - zgodnie z zaleceniami Koranu - małe dzieci, a ich religia to przede wszystkim zniszczyć inne religie. Internet jest pełen dowodów, jakim ,,szacunkiem'' radykalny islam darzy ludzi, nawet swoich wyznawców.

Fundamentalny islam nie przyjmuje powyższego do wiadomości i nie jest to potępiane przez islamskie autorytety. Jak widać na ten temat powinno być na portalu Fronda.pl zdaniem muzułmanów cicho sza. Bo inaczej...

Oto treść maila:

,,Czeka was gehenna za tą antymuzułmańską propagandę. Ludzie są głupi i łatwo nimi manipulować, ale Bóg zaprawdę widzi wszystko. Podczas gdy oczerniacie wszystkich religijnych muzułmanów i ich religię, sami jesteście najgorszymi obłudnikami udających przy tym religijnych. Czy modlicie się 5 razy dziennie tak jak muzułmanie? Być może tak, ale zapewne do pieniędzy a nie do Boga. Czy bylibyście w stanie dla Boga nie jeść przez cały miesiąc od wschodu do zachodu Słońca tak jak czynią to muzułmanie ? Koran to ostatnie objawienie Boga, poprawa wszystkich błędnych interpretacji chrześcijaństwa i kłamiąc o islamie dajecie świadectwo o was samych.



"8 Wśród nich są tacy, którzy mówią:

"Wierzymy w Boga i w Dzień Ostatni!"

Lecz oni wcale nie są wierzącymi.

9 Oni usiłują oszukać Boga

i tych, którzy wierzą,

lecz oszukują tylko siebie samych;

oni tego nie pojmują.

10 W ich sercach jest choroba,

a Bóg jeszcze powiększa ich chorobę.

Spotka ich kara. bolesna

za to, że kłamią.

11 A kiedy im mówią:

Nie szerzcie zepsucia na ziemi!"

oni mówią:

"My tworzymy tylko dobro!"

12 Czyżby?

Zaprawdę oni szerzą zgorszenie

i nie są tego świadomi!

13 A kiedy im mówią:

"Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią :

"Czyż my mamy wierzyć, jak głupcy. Czyżby?

Zaprawdę, to oni są, głupcami , lecz oni nie wiedzą!

14 A kiedy spotykają tych, którzy wierzą, mówią:

"My wierzymy!"

A kiedy są sami ze swoimi szatanami, to mówią:

"My przecież jesteśmy z wami. My sobie tylko żartujemy!"

15 Bóg zażartuje z nich

i przedłuży ich trwanie w buncie,

w którym wędrują na oślep."

(Sura al-Baqarah, wers. 8-15)''

20.03.2017, 14:30