Muzułmanin rzucał kamieniami w meczet. Allah mu kazał

Religia, wiara, światopogląd. Są jak bogactwa naturalne, kto umie je odpowiednio przetworzyć, wykorzystać osiąga bogactwo! Dowód... W Polsce kler, duchowieństwo.jest najbogatszą grupą społeczną w ich posiadaniu jest niewyobrażalny majątek...i ciągle my wierni go powiększamy kupując ciągle tę samą bajkę o życiu wiecznym. W wielu religiach i krajach Świata jest podobnie.I nic nie zapowiada by się to mogło zmienić. No może gdyby sie okazało że nawiązaliśmy kontakt z inną cywilizacja we wszechświecie...wszelkie religie i wiary *diabli* by wzięli.

