Muzułmanin grozi Miriam Shaded

Miriam Shaded, szefowa Fundacji Estera, otrzymała groźby od muzułmanina na Facebooku. Napisał do niej m. in. „Zrobię z ciebie większą dzi..ę niż jesteś” i co zrobi, gdy „ją tylko dorwie”.

Pani Shaded opublikowała skierowane pod jej adresem pogróżki na portalu społecznościowym.

Miriam Shaded pomaga poprzez swoją fundację chrześcijanom z Syrii i wypowiada się krytycznie o islamie, uświadamiając zagrożenia, jakie niesie jego fundamentalistyczne oblicze.

Urodzona w Polsce, w rodzinie polsko-syryjskiej działaczka polityczna upowszechnia informacje, jakie napływają ze świata islamskiego, który okrutnie obchodzi się z chrześcijanami, w tym również z kobietami i dziećmi. Na antenie wielu telewizji bierze udział w programach, w których mówi o delegalizacji islamu w Polsce.

''Sporo osób oskarża mnie o mowę nienawiści i ksenofobię. Ja tylko uświadamiam ludzi, że to islam jest mową nienawiści wobec nas. Muzułmanie wkraczają do Europy, narzucają nam swoje prawa, a sami nienawidzą naszych praw i nie akceptują wyznawanych przez nas wartości''

- mówiła o sobie w jednym z wywiadów w Telewizji Republika. Była również gościem portalu Fronda.pl, gdzie wypowiadała się w interesującym materiale filmowym o swojej działalności.

Agresorem, który kierował groźby pod jej adresem, jest prawdopodobnie - jak podaje portal niezalezna.pl - Osama J. (Osama R G J.) który pracuje w „Palestine Football Association” we Wrocławiu i prowadzi też działalność gospodarczą zarejestrowaną w Dąbrowie Górniczej w zakresie fizjoterapii.



Wkrótce po publikacji przez panią Shaded postu z groźbami, Facebook zablokował jej profil - poniżej screen z korespondencji z groźbami oraz z zablokowanego konta facebookowego, który M. Shaded zamieściła na Twitterze.

23.11.2016, 20:22