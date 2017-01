Muzułmanie z tych krajów nie wjadą do USA

reklama

Fot. Ali Mansuri via Wikipedia, CC BY-SA 2.5 / Pixabay, domena publiczna reklama

W piątek prezydent USA Donald Trump podpisał dekret dot. uchodźców. Zawiesza on przyjmowanie przez USA na przykład uchodźców z Syrii. Od tej pory wstrzymane jest też wydawanie wiz obywatelom siedmiu krajów, których większość to mieszkańców to muzułmanie.

Powodem, dla którego Trump podpisuje taki dekret jest chęć zapobieżeniu przenikania „radykalnych islamskich terrorystów do USA” – mówił Trump i dodał:

"Zamierzamy trzymać terrorystów jak najdalej od naszego kraju. Nie chcemy ich tutaj

Podkreślił jednak, że ci z uchodźców, którzy zdecydują się wspierać i pokochać USA, będą przez Stany przyjęci. Do odwołania jednak przyjmowani uchodźców z Syrii zostanie zawieszone. W przypadku innych krajów ma potrwać 120 dni. Wyjątkowo przyjmowani będą członkowie mniejszości religijnych, w tym chrześcijanie.

Przez 90 dni USA ma także nie wydawać wiz obywatelom krajów muzułmańskich, które mają problemy z terroryzmem (ma chodzić o Irak, Iran, Syrię, Sudan, Libię, Jemen i Somalię). Zakaz nie ma dotyczyć dyplomatów, pracowników instytucji międzynarodowych czy osób, które udają się do ONZ.

dam/PAP,Fronda.pl

28.01.2017, 9:45