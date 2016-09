Muzułmanie we Francji wolą Prawo Szariatu niż państwa francuskiego

reklama

Jak pokazują badania, prawo szariatu jest ważniejsze dla muzułmanów mieszkające we Francji, niż oficjalne prawo obowiązujące w tym kraju.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie jednego z francuskich dzienników aż jedna trzecia muzułmanów dała do zrozumienia, że prawo szariatu jest ważniejsze niż to obowiązujące we Francji.

Jedna piąta mężczyzn i prawie co trzecia muzułmańska kobieta popiera noszenie przez muzułmanki strojów zakrywajacych twarz. Zdecydowana większość z nich uważa, że ich dzieci powinny nosić symbole religijne w szkole (świeckie francuskie prawo tego zabrania).

Badanie prowadzi do prostego i niepokojącego wniosku - wbrew powszechnemu mitowi muzułmanie przybywający nad Sekwanę się nie asymilują, a często wręcz jeszcze bardziej radykalizują.

Jeżeli te twarde liczby nie będą stanowić powodu do zastanowienia dla wyznawców ideologii multi-kulti, to już chyba nic nie da im do myślenia.

19.09.2016, 8:59