Musimy się ustrzec nienawiści! ZOBACZ całe przemówienie Jarosława Kaczyńskiego

„My nie możemy nienawidzić! My musimy się nienawiści ustrzec, bo nienawiść zabija! Nienawiść uniemożliwia racjonalne myślenie. Nienawiść niszczy w nas to, co jest najlepsze, co jest empatią, co jest wczuwaniem się w sytuację innego człowieka” - mówił podczas swojego wczorajszego przemówienia prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

Dodawał także:

„Dziś niektórzy spośród nas, również i ja, mogliśmy obejrzeć prezentację przygotowaną przez WAT, a także przez uczelnie zagraniczne, która w sposób wysoce wiarygodny pokazała przynajmniej w wielkiej mierze jak to wszystko wyglądało, z b. wysokim stopniem prawdopodobieństwa. Pokazała nieprawdziwe naprowadzenie samolotu zrobione bez wątpienia w sposób celowy”

Całe przemówienie zarejestrowała m.in. Telewizja Trwam i udostępniła na swoim profilu na YouTube. Zapraszamy do oglądania:

dam/PAP,Fronda.pl

11.04.2017, 17:30