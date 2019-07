Muniek Staszczyk w szpitalu. Prośba o modlitwę

SpodŁóżkaWylazłBiskupAMuniekZrobiłMuLoda 19.7.19 13:42

Wyraźna dewaluacja szturmów modlitewnych. Podstarzały artycha rockowy zaliczył zjazd alko-prochowy, co jest typową "jednostką chorobową" w trasie koncertowej, a tu radiomaryjne jędze mają walić na kolana przed figurę i trzepać mantry z pętli kuleczek.

Taki Lemmy walił w trasie flaszkę Walkera dziennie, poprawiał kwasem, marychą i dwiema paczkami fajek - i tak aż do siedemdziesiątki. Przy 200 koncertach rocznie, po całym świecie. Jego zdrowy stosunek do religii dobrze oddaje tekst "God was never on your side".

A tu wpół zdewociały Staszczyk oderwał się od czuwań krzyżem, wlazł na scenę smutno pofałszować i jak walnął ze wstydu lufę w garderobie, to wylądował w szpitalu.

Przeleją go wodą z glukozą, to się zwlecze ze szpitalnego wyra. Kiedy wróci do kraju, będzie opowiadał w TeleTygodniu i Dewocyjnej Pani Domu czy Nazi Dzienniku, jak bozia go odratowała do spóły z modlitewnymi szturmowcami.