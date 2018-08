Mularczyk: Sąd Najwyższy blokował roszczenia do Niemiec!!!

- Nie miejmy złudzeń, dzisiaj także jest obawa Niemców, że po reformie wymiaru sprawiedliwości to status quo ws. reparacji może się zmienić. Dlatego też instytucje unijne, sądy niemieckie z taką troską dzisiaj mówią o polskiej demokracji, o polskim sądownictwie - mówił na antenie radiowej Jedynki Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.





W wyniku II wojny światowej 75 proc. budynków zostało zniszczonych. Gdyby nie wojna, Polska miałaby dziś ok. 60 milionów mieszkańców. To niektóre z ustaleń powojennych komisji, które niedawno przypomniał poseł Arkadiusz Mularczyk.