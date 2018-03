Mularczyk: Niemcy od 70 lat prowadzą tę samą grę. 'Der Spiegel' kwestionuje fakty

W rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS, Arkadiusz Mularczyk, który pełni funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec, odniósł się do artykułu w niemieckim tygodniku "Der Spiegel".

Autorzy tekstu próbują podważyć zasadność polskich roszczeń reparacyjnych, przekonując, że po II wojnie światowej Polska otrzymała od Niemiec ok. 1 mld 600 mln euro odszkodowań.

"Ten artykuł kwestionuje fakty; To jest gra niemiecka, z którą mamy do czynienia od 70 lat"-ocenił Mularczyk. Według tygodnika, jest to jedna szósta odszkodowań dla ofiar nazizmu. W ten sposób autorzy artykułu kwestionowali słowa szefa polskiego rządu, Mateusza Morawieckiego, który podkreślił w jednym z wywiadów, że Polska otrzymała zaledwie 1 procent kwoty rekompensaty, jaką otrzymali obywatele Izraela oraz krajów zachodnich.

Według polityka PiS, tekst w niemieckiej gazecie obnaża ogrom niewiedzy po stronie państwa niemieckiego- zarówno mediów, jak i społeczeństwa- na temat skutków II wojny światowej.

"Niestety, Niemcy nie wypłaciły Polsce praktycznie żadnych reparacji wojennych (…). Jest to kwota ok. 1 mld 200 mln euro. Z informacji, które posiadamy wynika, że jest to niecałe 2 proc. wszystkich kwot, które Niemcy wypłaciły innym ofiarom III Rzeszy. Myślimy tu przede wszystkim o ofiarach Holokaustu, ofiarach wojennych, inwalidach, wszystkich osobach poszkodowanych"- tłumaczył przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec.

"Niemcy albo nie wiedzą, albo próbują grać w grę, w którą grają już od dawna twierdząc, że te sprawy się przedawniły, powinny ulec zapomnieniu. To jest gra niemiecka, z którą mamy do czynienia od 70 lat"-przekonywał parlamentarzysta. Jak dodał, Niemcy próbują używać różnych argumentów, aby nie wypłacić Polsce i Polakom żadnych odszkodowań.

"Twierdzenie, że była to 1/6 kwot wypłaconych wszystkim ofiarom nazizmu jest nieprawdziwa. Jeśli rzeczywiście tak by było, to przyznacie Państwo, że 6-8 mld euro za II wojnę światową, to byłby kropla w morzu krzywd i nieszczęść, które Niemcy wyrządziły Rzeczpospolitej Polsce"-powiedział gość Radia Maryja, dodając, że w roku 1947 Biuro Odszkodowań Wojennych przygotowało raport, w którym oszacowano straty poniesione przez Polskę w wyniku II wojny światowej.

"Jeśli tę kwotę przeliczymy według obecnej wartości dolara, na 2017 r., to kwota odszkodowań dla Polski wyniosłaby 858 mld dolarów"-ocenił polityk, dodając, że mowa oczywiście tylko o stratach materialnych i osobowych, a przecież miliony polskich obywateli pracowaly przymusowo, były więźniami obozów koncentracyjnych czy też poniosły ciężki uszczerbek na zdrowiu lub straciły rodziców czy dziadków.

yenn/Radio Maryja, Fronda.pl