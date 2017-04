reklama

Znana z sejmowego hitu "Nie PUCZ kiedy odjadę" była "ministra" Anna Mucha z okazji rocznicy wejścia w życie programu Rodzina 500 Plus postanowiła trochę postraszyć.

To bardzo ciekawe, ponieważ lider jej partii "odgrażał się" dziś, że gdy PO wróci do władzy, 500 złotych dostanie w ramach programu każde dziecko. Nie to jest jednak najciekawsze.

Zdaniem posłanki Muchy program 500 Plus wycofał z rynku pracy... ćwierć MILIARDA Polaków.

1.04.2017, 21:00