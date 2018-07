Mucha: Małgorzata Gersdorf po prostu stała się emerytem. Nie ma w tej chwili I prezesa SN

„Mamy sytuację, że kierującym Sądem Najwyższym jest prezes SN, najstarszy służbą sędziowską, czyli sędzia Józef Iwulski. To skutek, który następuje na mocy przepisów ustawy o SN. Do 3 lipca I prezesem SN była prezes Gersdorf, natomiast w art. 111 tej ustawy mamy określone w sposób jednoznaczny i wyraźny, tak samo jak w art. 12 mamy to też wyrażone, że prezesem może być tylko sędzia w stanie czynnym, a sędzią w stanie czynnym nie będzie ten sędzia, który nie złożył oświadczenia do prezydenta, mimo ukończenia 65 lat, ze chce dalej orzekać” - podkreślał dziś wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.