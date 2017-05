MSZ zabiera głos w sprawie śmierci Polki w Egipcie

reklama

Fot. Lukas Plewnia via Wikipedia, CC 2.0 reklama

MSZ poinformował, że ambasada RP w Kairze na bieżąco monitoruje postępowanie w sprawie zgonu Polki, Magdaleny Ż. W komunikacie napisano, że polska służba konsularna pozostaje w kontakcie z rodziną zmarłej oraz w pełni i blisko współpracuje z prowadzącą śledztwo prokuraturą w Jeleniej Górze, lokalnymi służbami oraz biurem podróży.

Na miejscu w Hurghadzie - w zakresie swoich kompetencji i zgodnie z przepisami prawa konsularnego - sprawą zajmuje się też polski konsul. "Podejmujemy wszelkie działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu Magdaleny Ż." - napisał MSZ w komunikacie. Resort dyplomacji podkreślił, że "wyjaśnienie okoliczności śmierci spoczywa na władzach egipskich, a strona polska zabiega o pełen dostęp do informacji o śledztwie, w tym do materiałów i dokumentów medycznych, które pozwolą wyjaśnić przyczyny zgonu Polki".

Śledztwo ws. śmierci kobiety prowadzi Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Dziś do Egiptu udaje się polski prokurator oraz biegły z zakresu medycyny sądowej, którzy wezmą udział w sekcji zwłok Magdaleny Ż.

Jeleniogórska prokuratura wystąpi do władz Egiptu o przekazanie dokumentacji medycznej zmarłej kobiety oraz przeprowadzenie szeregu czynności, w tym m.in. przesłuchanie świadków.

MSZ zaapelował do mediów o uszanowanie dobra i prywatności zmarłej oraz jej bliskich.

Resort dyplomacji zwrócił się do osób planujących wyjazd do Egiptu, by właściwie przygotowały się do pobytu za granicą. Na stronie internetowej MSZ jest dostępne zaktualizowane ostrzeżenie dla podróżujących dotyczące wyjazdów do tego kraju.

W związku z wprowadzonym 10 kwietnia stanem wyjątkowym na terytorium całego Egiptu oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także przeciwko turystom, resort dyplomacji odradza podróże do Egiptu - z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.

Wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, szczególnie w rejony niebezpieczne, MSZ poleca rejestrację podróży w systemie Odyseusz, który pomaga zlokalizować podróżnych z Polski w każdym zakątku globu, a w czasie niebezpieczeństwa umożliwia także organizację odpowiedniej pomocy.

dam/IAR

9.05.2017, 12:50