MSZ: Wniosek Prokuratora Generalnego do TK jest bezzasadny. Odpowiada wiceminister sprawiedliwości

Wiceminister sprawiedliwości, Michał Wójcik odniósł się do stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wniosku prokuratora generalnego do Trybunału Konstytucyjnego.

Zbigniew Ziobro wniósł do Trybunału o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa europejskiego w zakresie dopuszczaności występowania przez polskie sądy z pytaniami do TSUE w sprawach dotyczących sądownictwa w naszym kraju. Do tego wniosku Prokuratora Generalnego odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poinformowała o tym wczoraj wieczorem "Gazeta Wyborcza". Resort dyplomacji wskazał, że istnieją rozbieżne stanowiska prawników w kwestii kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do badania unijnych traktatów: czy TK ma prawo badać wszystkie traktaty, czy tylko traktat akcesyjny.