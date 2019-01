MSZ staje w obronie konsula, którego wyrzucić chcą Norwegowie

Maria Błaszczyk 22.1.19 13:47

No cóż, jak się jest gdzieś dyplomatą, to należy się stosownie zachowywać. Zdaje się że pan konsul mocno przekroczył przyjęte normy w kontaktach z ludźmi Barnevernetu.



A Norwegowie ten system wypracowali w demokratyczny sposób i widać im się podoba (a że pani Garmo się nie podobał, to zrozumiałe - nigdy nie będzie tak, że wszyscy są zadowoleni). Ciekawe, jak się to ma do żądań rządu PiS, by inni nie mieszali się w wewnętrzne sprawy naszego kraju?

Polak pragnący norweskich zarobków musi więc decydować - czy woli zarobki w kraju dobrej zmiany wraz z towarzyszącym prawem do znęcania się nad dziećmi, czy woli więcej zarabiać, ale dzieci nie bić i się na nie nie drzeć.