MSZ reaguje na pomysł usuwania lwów z Cmentarza Orląt we Lwowie

Wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki ostrzega Ukrainę przed konsekwencjami dyplomatycznymi. Chodzi o plan usunięcia lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich. Ukraińcy zrzeszeni w Radzie Obwodowej we Lwowie zażądali usunięcia posągu, twierdząc, że są one symbolem... ,,polskiej okupacji Lwowa''.

Oświadczenie Rady Obwodowej Lwowa nosi tymczasem wszelkie znamiona paranoi. ,,Dążenie do ustawienia potajemnie pomników polskiej okupacji Lwowa trwa na tle niszczenia ukraińskich pomników na terytorium Polski, co odbywa się za milczącą zgodą polskich władz lokalnych'' - stwierdza się w nim. Autorzy uważają ponadto, że posągi będą ,,wykorzystywane przez polskie koła radykalne do prowokacji na Ukrainie'' i staną się ,,podstawą pogorszenia stosunków ukraińsko-polskich''.