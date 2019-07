MSZ odpowiada na zarzuty ws. poparcia Rosji

robaczek 4.7.19 9:37

hahahhaha! NAWET TUTAJ WAS W D_ jadą ;]



dyplomatołki



widac jak wam wode z mózguw PIS robią to rosją ;]



a nie można bylo np wraku negocjowac wtedy ? ;]



zrozumcie - wqybraliscie amatorów ktorzy nic nie znaczą w Europie.



teraz sie musza uginac przy takich sprawach zeby w ogole wrocic do gry. zeby chcial ktokolwiek z nimi rozmawiac.



takich ministrow sobie wybraliscie.



TERAZ Z KAZDEJ PORAZKI proboja sukces robic. no takiego wciskania kitu to nawet za PRL chyba nie bylo.



MASAKRA!!!!!!





tylko Polski szkoda.

oj ŁYKAJCIE ŁYKAJCIE ;]