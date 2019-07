MSWiA stanowczo reaguje na pobicie uczestników Marszu Równości

michu 21.7.19 14:20

Tam mogli być prowokatorzy. To tak jak z podpaloną budką na Marszu Niepodległości, czy tymi, którzy się chowali potem w redakcji Krytyki Politycznej ;). Wiadomo, że KK nie popiera przemocy, ale po co np prowokować katolików profanacjami???. No po co?