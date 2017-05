Mrozy cały czas atakują Polskę!

reklama

Początek maja to w Polsce okres prawdziwego ataku mrozu. Dziś w nocy temperatura może spaść grubo poniżej zera!



Dziś w nocy w wielu miejscach naszego kraju temperatura spadnie do bardzo niskiego poziomu. Najzimniej będzie na Podlasiu, gdzie termometry zanotują odczyty rzędu 7 stopni Celsjusza.



Ostatnimi mrozami szczególnie zaniepokojeni są rolnicy, jako że tak chłodna aura w maju zagraża uprawom.



Sadownicy są bardzo zaniepokojeni i już teraz szacują szkody związane z minusowymi temperaturami. Jak przyznają niektórzy, w pewnych regionach kraju uprawy czereśni, czy wiśni zostały doszczętnie zniszczone przez mróz. Ucierpiały także uprawy rzepaku i jęczmienia.



Co gorsza, prognozy nie są korzystne dla rolników. Mrozy utrzymają się jeszcze przynajmniej przez kilka dni.

9.05.2017, 18:51