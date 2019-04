'Mroczna' przeszłość sojusznika Broniarza

"Dzisiejszy krytyk władz PiS-u, uczestnik trwających negocjacji protestujących związkowców z rządem w Radzie Dialogu Społecznego - Jan Guz, to absolwent szkoły zawodowej, który dokształcił się później na technika mechanika a przygotowanie ideologiczne zdobywał w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR. Niewiele więcej wiadomo było dotąd powszechnie o tym, co robił przed 1989 rokiem"-czytamy na portalu Niezależna.pl. Dalej dowiadujemy się, że Guz nie tylko należał do PZPR. W 1976 r. przystąpił do okrytej złą sławą ORMO, formacji wykorzystywanej do pacyfikacji protestów.