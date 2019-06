Można? Można! Rośnie poziom życia Polaków. Eurostat potwierdza

Jeszcze lepszym miernikiem zamożności narodów jest jednak poziom spożycia indywidualnego per capita. Również tutaj nasz wynik jest imponujący. Pod względem poziomu spożycia indywidualnego per capita prześcignęliśmy Węgry(70 proc.), Łotwę (70 proc.), Rumunię (64 proc.), Chorwację (63 proc.), oraz Bułgarię (50 proc.). Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (254 proc. średniej), Irlandia (187 proc.).